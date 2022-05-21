ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику: за сутки отбили 9 атак на Донбассе и ликвидировали десятки россиян

Украинские силы на востоке за сутки 21 мая отбили 9 атак врага и нанесли потерь противнику как в живой силе, так и в технике.
Отмечается, что на 4 локациях продолжаются бои с оккупантом.
Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил.
"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов из них: 13 жилых домов, 4 завода, научно-производственное учреждение, институт иностранных языков, железнодорожную станцию, музыкальную школу, две пожарно- спасательные части, участок газопровода, высоковольтную линию электросетей, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 7 получили ранения. Данные по Луганщине уточняются", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 5 танков;
- 4 артиллерийские системы;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 2 вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Как сообщили в оперативно-тактической группировке "Восход", в субботу, 21 мая, украинские воины уничтожили:
- личного состава – 28
- боевая машина пехоты (БМП) – 1
- артиллерийских систем – 1
- минометов – 1
- тяжелый артиллерийский тягач (АТТ) – 1
Напомним, кремлевские пропагандисты сдали позиции своих военных, показав сюжет. Благодаря ему украинские защитники нанесли мощный и точный удар по оккупантам и военной технике на территории Луганской области.
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