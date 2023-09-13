ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге – главное со сводки Генштаба

Вооруженные силы Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 13 сентября.

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений. Враг нанес семь ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства.

Кроме того, с началом текущих суток российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Авиационные удары получили Поповка, Степок, Мирополье, Грабовское Сумской области, Кисловка Харьковской области, Надежда, Диброва Луганской области, Спорное, Клещиевка, Северное Донецкой области, Роботино Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 45 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В районе ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Василовки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" наши защитники стойко держат оборону неподалеку от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий наши воины имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

В районе ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции вражеских подразделений.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено 10 артиллерийских средств, два зенитно-ракетных комплекса, один район сосредоточения личного состава, одна станция радиоэлектронной борьбы, один пункт управления и пять складов боеприпасов противника.

Как сообщалось, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в одной из областей. В частности, возле Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Все попытки – безуспешны.

Читайте также: