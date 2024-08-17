ВСУ продвигаются на Курщине и уничтожают мосты: подробности от ISW

ВСУ продолжили продвижение к юго-востоку от города Суджа в Курской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры писали, что украинские войска продвинулись к востоку от поселка Мирное и к югу от Спального, юго-восточнее Суджи. А обнародованные 15 августа геолокационные снимки указывают на недавнюю активность украинских войск в пределах поселка Борки к юго-востоку от города.

"Российские блогеры отмечают, что небольшие украинские мобильные группы продолжают ограниченные атаки по действующей линии столкновения в Курской области, а украинские военные продолжают атаки возле Коренево и к западу от поселка Снагость (южнее Коренево)", — говорится в сообщении.

"Обнародованные 15 и 16 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продолжают действовать на всем заявленном максимальном пределе продвижения украинских войск в Курской области, в том числе вблизи Суджи", — пишут аналитики ISW.

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Вооруженные силы Украины разрушили также два моста в Глушковском районе Курской области.

По данным российских источников, атаки украинских военных с реактивных систем залпового огня HIMARS разрушили мосты в Глушковом и Званном юго-восточнее Кореневого.

"Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что мост в Глушково разрушился после удара. Российские военные блогеры отметили, что уничтожение моста усложнит работу российских наземных линий связи в этом районе", — отмечают аналитики.

Ранее аналитики сообщили, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области. Речь идет о селе Борки. Это населенный пункт в Суджанском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения ВСУ углубляют прорыв в Курской области и Украина движется в направлении стратегической цели, поставленной для проведения этой спецоперации. В то же время украинцы учитывают гуманитарные нужды местного населения, поскольку соблюдают правила ведения войны.

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