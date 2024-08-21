ВСУ продвигаются дальше на Курщине и уничтожили понтонный мост россиян: анализ ISW

Украинские бойцы продолжают действовать в пределах заявленной максималистской границы своего продвижения на Курщине.

Украинские войска продолжили наступление в Курской области 20 августа и добились новых успехов. У ВСУ есть продвижение, также они уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через реку Сейм.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по понтонным мостам и понтонной инженерной технике противника к западу от нынешней линии столкновения на Курщине через реку Сейм в Глушковском районе.

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На опубликованных 20 августа геолокационных кадрах видно, как примерно в 3 км севернее Глушково украинские дроны наносят удары по российской технике, перевозящей понтоны на базу возле Сейма. Спутниковые снимки указывают на то, что 19 августа украинские войска уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм. Еще 17 августа он был цел.

Как заявляли некоторые российские военные блогеры, украинские силы захватили поселок Вишневка юго-западнее Коренево и в 14 км от международной границы. Это согласуется с заявлением российского Минобороны 19 августа, которое молчаливо признало продвижение ВСУ возле Вишневки.

Выложенные 19 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что Силы обороны Украины продвинулись к западу вдоль трассы 38К-030 в восточной части Коренево, а также полями северо-восточнее этого населенного пункта.

Военные блогеры РФ сообщали 20 августа, что украинские войска продолжают механизированные атаки на окраине Коренево. Указывалось также, что российские войска наносят артиллерийские и воздушные удары для сдерживания продвижения ВСУ.

Российские военные блогеры также заявляли, что их армия восстановила некоторые утраченные позиции и продвинулась к югу от Сафоновки (к северо-востоку от Коренево и в 30 км от международной границы).

Геолокационные кадры за 20 августа демонстрируют, что украинские силы также продвинулись в лесистой местности к северу от Русского-Поречного (к северо-востоку от Суджи и в 20 км от международной границы). Это согласуется с картами от российских военных блогеров. На них изображено продвижение украинских войск вдоль всей территории, прилегающей к населенным пунктам, входящим в район Русского-Поречного.

Как заявил 20 августа известный связанный с Кремлем военный блогер, украинские войска также продвинулись к западной окраине Русской Конопельки к востоку от Суджи.

На геолокационных кадрах за 20 августа видно, как украинские силы буксируют захваченный российский танк Т-90М вдоль дороги Снагость-Любимовка (юго-восточнее Коренево и в 8 км от международной границы). Это свидетельствует о том, что украинские бойцы продолжают действовать в пределах заявленной максималистской границы своего продвижения на Курщине.

Карта продвижения ВСУ в Курской области/Карта: ISW

Напомним, 20 августа главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что под украинским контролем находятся 1263 кв. км территории РФ. Украинские войска контролируют 93 российских населенных пункта.

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