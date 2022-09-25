ВСУ продвигаются на правобережной части Херсона: военный эксперт о специфическом контрнаступлении на юге

Александр Коваленко, военный эксперт объяснил специфику контрнаступления в Херсонской области.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Украина – большая страна. У нас достаточно разнообразный ландшафт. Он имеет очень серьезное влияние на наши возможности по контрнаступательным действиям. Хотя ВСУ продолжают продвигаться на правобережной части Херсонщины и создают сегодня по некоторым направлениям достаточно опасные и интересные ситуации именно для российских оккупационных подразделений. Поэтому у них, как всегда, есть выбор: они убегают или остаются и пополняют наш обменный фонд", — отметил Коваленко.

Напомним, Россия 23 сентября начала на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Назначили "волеизъявление" на 23-27 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов, и что жители оккупированных территорий якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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