ВСУ продвигаются на северном и южном флангах Бахмута — Нацгвардия

Активные бои продолжаются на флангах Бахмута, а также на Лиманском и Северском направлениях.

Украинские защитники имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга 25 мая.

По его словам, нацгвардейцы в Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления вражеской живой силы и техники. Также защитники уничтожают радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы окупантов.

Таким образом, нацгвардейцы помогают другим подразделениям Сил обороны, которые продолжают продвигаться на северном и южном флангах Бахмута.

Уршалович также отметил, что нацгвардейцы на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества.

На Северском направлении бойцы Нацгвардии проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.

Напомним, 25 мая российский олигарх, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК начала выход из Бахмута Донецкой области. Мол, Вагнер передает свои позиции регулярной армии РФ.

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