- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 488
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ продвигаются на Северо-Слобожанском направлении: освобождено 2,5 км территорий
Украинские военные продвигаются в Сумскую область, они наступают в районах Алексеевки и Юнаковки.
На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия по уничтожению врага и освобождению населенных пунктов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.
На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.
В целях недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских окупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника.
В частности, активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.
Напомним, российские захватчики оккупировали Зеленый Гай и продвинулись возле Лозовой Харьковской области. Также оккупанты продвинулись вблизи Попового Яра Донецкой области.