ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
488
Время на прочтение
1 мин

ВСУ продвигаются на Северо-Слобожанском направлении: освобождено 2,5 км территорий

Украинские военные продвигаются в Сумскую область, они наступают в районах Алексеевки и Юнаковки.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия по уничтожению врага и освобождению населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.

В целях недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских окупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника.

В частности, активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

Напомним, российские захватчики оккупировали Зеленый Гай и продвинулись возле Лозовой Харьковской области. Также оккупанты продвинулись вблизи Попового Яра Донецкой области.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie