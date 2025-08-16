ВСУ продвигаются на Северо-Слобожанском направлении: освобождено 2,5 км территорий

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия по уничтожению врага и освобождению населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

На соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.

Реклама

В целях недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских окупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника.

В частности, активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

Напомним, российские захватчики оккупировали Зеленый Гай и продвинулись возле Лозовой Харьковской области. Также оккупанты продвинулись вблизи Попового Яра Донецкой области.