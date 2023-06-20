ВСУ продвигаются на Таврическом направлении и нанесли оккупантам безумные потери: яркое видео

За сутки на этом направлении враг потерял убитыми и ранеными более пяти рот.

Украинские войска продвигаются на Таврическом направлении и за сутки 19 июня нанесли российским оккупантам большие потери в технике и живой силе.

Об этом сообщил командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, добавив к заявлению видео боевых действий.

"Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач", – отметил Тарнавский.

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По его данным, за сутки 19 июня российские потери убитыми и ранеными на Таврическом направлении достигли более пяти рот. Кроме того, уничтожены и повреждены 46 единиц вражеской военной техники:

13 танков,

7 единиц БМП,

БТР,

беспилотник Supercam,

беспилотник Shahed-136,

4 гаубицы 2С19 "Мста-С",

гаубицу 2А65 "Мста-Б",

зенитный ракетный комплекс "Бук",

2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира",

РЛС "Зоопарк",

тяжелую огнеметную систему "Сонцепек".

Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов противника.

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: Тарнавский показал зрелищное видео

Ситуация на фронте: где продвигаются ВСУ

Аналитики Института изучения войны сообщили в своем отчете 20 июня, что ВСУ провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках линии фронта и имели успех 19 июня. Так, Силы обороны продвинулись в районе Краснополевки (около 12 км северо-восточнее Бахмута) и атаковали к югу от Великой Новоселки на западе Донетчины. Кроме того, подтверждено, что ВСУ освободили Пятихатки в 25 км юго-западнее Орехова Запорожской области.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что освобождение села Пятихатки создает предпосылки для дальнейшего контрнаступления, в частности – в направлении оккупированного райцентра Васильевка.

Как сообщили утром в Генштабе ВСУ, украинские войска в течение 19 июня имели частичный успех в направлениях Новодарьевка-Приютное, Макаровка-Ровнополь и Новоданиловка-Роботино. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время на Лимано-Купянском направлении активизировались российские войска, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Враг там устроил за сутки 21 атаку. Однако украинские бойцы нанесли захватчикам значительные потери в технике и живой силе.

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