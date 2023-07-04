ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: названо расстояние

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Таврическом направлении. В частности, на Бердянском. Украинские военные продвинулись в глубину обороны неприятеля на два километра.

Об этом сообщает спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического толка капитан Валерий Шершень.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину врага до двух километров", — сообщил он.

По данным представителя ВСУ, Силы обороны закрепляются на занятых рубежах. В свою очередь, оккупанты сопротивляются. Впрочем, ВСУ системно давят на определенные участки фронта.

"Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", — подчеркнул Шершень.

Ситуация на фронте

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете информируют, что ВСУ проводят контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта. За прошедшие сутки, 3 июля, они имели незначительные продвижения.

Спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении. Вблизи города они продолжают оказывать давление на окупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей. Также украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Между тем, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал "задачу номер один" нынешнего этапа контрнаступления ВСУ. По его словам, сейчас это максимальное уничтожение техники и живой силы врага.

В свою очередь, британская разведка раскрыла коварную тактику россиян. Отмечается, что в течение последних недель Российская Федерация определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрследующих операций украинской бронетехники на юге.

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