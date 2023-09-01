ВСУ продвигаются по направлению Новопрокоповки на юге — Генштаб

Воины продолжают наступление на Мелитопольском направлении и имеют успех.
Украинские войска преуспевают в направлении Новопрокоповки на южном фронте.
Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.
"В направлении Новоданиловка — Новопрокоповка [украинские военные] имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника", — сказал Ковалев.
Он добавил, что силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на разных направлениях фронта. Так, украинские защитники имеют успехи на юге и на Бахмутском направлении, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Подробнее – в статье.
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