ВСУ продвигаются по направлению Новопрокоповки на юге — Генштаб

Воины продолжают наступление на Мелитопольском направлении и имеют успех.

Украинские войска преуспевают в направлении Новопрокоповки на южном фронте.

Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

"В направлении Новоданиловка — Новопрокоповка [украинские военные] имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника", — сказал Ковалев.

ВСУ продвигаются в направлении Новопрокопки на юге / Фото: Deepstatemap

Он добавил, что силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на разных направлениях фронта. Так, украинские защитники имеют успехи на юге и на Бахмутском направлении, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Подробнее – в статье.

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