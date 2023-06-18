ВСУ продвигаются под Авдеевкой: обновленная карта боевых действий

Вооруженные силы Украины продвигаются под Авдеевкой Донецкой области. Также украинские военные преуспевают в Запорожской области.

Об этом говорится в обновленной карте боевых действий Deepstate.

По данным карты активные бои продолжаются в районе Авдеевки, а ВСУ преуспевают у Веселого.

Информацию подтвердил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Не упускают даже маленького шанса, используют все возможности. И в принципе пока это не видно на интерактивной карте DeepState, но за последние две недели наши продвинулись вперед чуть более километра", — сказал Барабаш.

Актуальная карта боевых действий

Кроме того, военные продвигаются в Запорожском направлении. В частности, южнее населенного пункта Малая Токмачка.

Аналитики сервиса Deepstate также отмечают, что в целом интенсивность боевых действий несколько утихла.

Добавим, что воины ВСУ после упорных боев отбили еще один населенный пункт Пятихатки, который находится в Васильевском районе Запорожской области.

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