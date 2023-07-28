ВСУ продвигаются сразу по нескольким направлениям: ISW о ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины контрнаступают на нескольких направлениях фронта. Украинские защитники уволили населенный пункт на Бахмутском направлении в Донецкой области и продвигаются в западной части Запорожской области.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ситуация на Донбассе

Кадры за 26 июля показывают, что ВСУ продвигались к северу от Клещиевки, что в 7 км юго-западнее Бахмута. Силы обороны также продолжали наступательные действия к северу и югу от города-крепости. Между тем, российские источники утверждали, что украинские силы проводили штурмы вблизи Железнянского, Берховки, Клещиевки, Андреевки и Северного.

Отмечается, что 27 июля армия РФ контратаковала вокруг Бахмута, но не добилась никаких подтвержденных успехов. ВСУ отразили российские нападения к северу от Хромового, к северу и югу от Клещиевки и к востоку от Дружбы. Отмечается, что 27 июля украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на участке Авдеевка-Донецк.

Российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки. Россияне продолжают попытки оцепить Авдеевку. Бои в этом районе такие же интенсивные, как на Бахмутском направлении.

Карта боев ISW. Ситуация в Донецкой области.

Ситуация на юге

Украинские войска освободили Старомайорское, что в 9 км к югу от Великой Новоселки. Некоторые российские источники выразили обеспокоенность способностью России удержать Урожайное. Также аналитики отмечают, что российские войска совершили неудачные наземные атаки с целью отразить утраченные позиции вблизи Старомайорского 27 июля.

Также 27 июля украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и предположительно продвинулись в этом районе. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска дополнительно продвинулись восточнее Роботиного, которое в 10 км к югу от Орехова.

ВСУ продолжили наступательные операции на мероприятии Запорожской области и продвинулись в этом районе. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска дополнительно продвинулись восточнее Роботиного в 10 км к югу от Орехова. Украинские силы также совершили значительное продвижение на Мелитопольском направлении.

Украинские силы, вероятно, продвинулись дальше в западной Запорожской области, чем ISW теперь смогла визуально подтвердить. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что одна украинская бронемашина достигла российских противотанковых позиций к юго-западу от Орбового (17 км ), примерно в 3,5 километрах по нынешней оценке линии фронта ISW ", говорится в отчете.

Бои на юге Украины. Карта боев ISW.

Напомним, в Белом доме сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ. Отмечается, что украинские защитники продвигаются. Наступление не находится в тупике. К сожалению, наступление Украины не так быстро, как желалось бы.

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