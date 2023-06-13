ВСУ продвигаются сразу по нескольким направлениям: в Генштабе рассказали об успехах на фронте

Украинские войска продолжают вести наступательные действия, в частности, атаки продолжаются на Запорожском и Донецком направлениях.

Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

В Генштабе сообщают, что украинским воинам удалось уволить 1,5 на левом фланге Бахмутского направления и 3,5 км на правом фланге.

"В Донецком и Таврическом районах продвижение Сил обороны Украины составило 6,5 км, площадь освобожденной украинской земли на Восточном и Южном направлениях достигает более 100 км", — рассказал спикер.

ВСУ уволили 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Одаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

"По состоянию на наступление на данный момент проводится на Бахмутском направлении. Наши войска проводят штурмовые действия, есть успехи в районе Берховского водохранилища, продвижение наших войск здесь составило 250 м, а на Донецком направлении ВСУ продвинулись на 200 м за минувшие сутки", — говорят в Генштабе.

Отмечается, что украинские воины не потеряли ни одну из позиций.

Между тем, российские оккупанты совершают обстрелы из всех видов вооружения, а также применяют авиационные удары.

"В ходе проведения операции В Таврическом и Донецком оккупационных районах украинские силы продвинулись от 500 м до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 км", — резюмируют в Генштабе.

Россия теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте, по данным британской разведки.

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