ВСУ продвигаются у Бахмута и выравнивают фронт на юге: Минобороны об успехах наступления

Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. В частности, на востоке находится продвижение вокруг Бахмута Донецкой области.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Ситуация на востоке

По словам Маляр, на этом участке фронта украинские Силы обороны уверенно двигаются по флангам вокруг Бахмута. Впрочем, оккупанты подтянули в район большое количество сил. Представительница Минобороны отмечает, что концентрация очень высока. Враг имеет преимущество "по количеству людей и оружия".

"В сам город мы (ВСУ – Ред.) не заходили. Но мы продолжаем контролировать юго-западные окраины города. Однако основные бои сейчас идут вокруг города. Можно говорить о том, что наступление идет на нескольких направлениях. Это не только фланги, а гораздо шире сейчас фронт", — рассказала она.

Ситуация на юге

На юге Украины защитники двигаются с разным успехом, рассказала Маляр. В этом районе происходит выравнивание фронта для того, чтобы занять и закрепиться на нужных рубежах.

"Где-то бывают дни, когда это свыше одного километра, где-то бывает меньше. Может быть где-то и до двух километров. По-разному", — замминистра обороны.

Напомним, в утренней сводке Генштаба проинформировали, что в течение суток, 29 июня, произошло 31 боевое столкновение. Армия РФ в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

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