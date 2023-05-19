ВСУ продвигаются в Бахмуте, но оккупанты хотят отбить утраченные территории: Маляр о боях за город

Украинские вооруженные силы продолжают продвигаться под Бахмутом Донецкой области. Впрочем, освобождать территории нелегко, ведь оккупационные войска пытаются вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.

По ее словам, в настоящее время в ВСУ разделяют эту ситуацию: город и пригород. Накануне в пригороде украинские защитники продвинулись около 20 кв км.

"В пригороде мы продолжаем активные действия – это север и юг. С одной стороны, это кажется небольшое расстояние (20 квадратных километров – ред.). Вчера мы назвали данные по обоим флангам: по одному где-то 500 м, а по другому около 1 км ", — сказала Маляр.

Представительница Минобороны отмечает, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские оккупанты сосредоточили большое количество своих сил на этом участке.

"Нужно понимать стоимость этого продвижения. Там очень сложно выполнять боевые задачи, потому что враг сконцентрировал огромное количество своих усилий. И, собственно, там каждый метр — это как 10 км продвижения в других условиях", — подчеркнула Маляр.

Замминистра говорит, что войска РФ пытаются вернуть утраченные километры. Тем не менее, украинские защитники отбивают атаки врага.

"Что касается самого Бахмута. В основном сейчас ведутся бои на юго-западной части. Но мы эту часть контролируем по состоянию на данный момент и врагу не удается осуществить его планы. То есть атаки продолжаются и наши эти атаки отбивают", — подчеркнула Маляр.

Американские аналитики ISW сообщили, что Вооруженные силы Украины перехватили тактическую инициативу и добились тактически значительных успехов на Бахмутском направлении. По их данным, украинские силы уже несколько дней проводят локальные контратаки, все еще не указывающие на начало большого контрнаступления.

Напомним, украинские Вооруженные силы дальше атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Оборонцам удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах. Эпицентром боев остается Бахмут.