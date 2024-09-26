Украинской Вооруженные силы в дальнейшем продвигаются на территории РФ в Курской области. В свою очередь, россияне продолжают контратаки вдоль "украинского выступления", но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

За прошедшие сутки украинские военные продолжали наступательные действия в Глушковском районе. Впрочем, подчеркивают в ISW, подтвержденного продвижения здесь не было. ВСУ продолжали наступательные действия в окрестностях "украинского плацдарма" в Курской области, но без подтвержденного продвижения.

Между тем российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы отразили украинские атаки к югу и юго-западу от Глушкового вблизи Нового Пути и Веселого.

Как утверждали российские источники, бои продолжались вблизи Краснооктябрьского, возле Любимовки, Дарино, Николаево-Дарино, Ольговки и Плехова.

Как сообщалось, бывший директор Центрального разведуправления США Дэвид Петреус отмечает, что прорыв ВСУ в Курской области стал ударом по репутации России, продемонстрировав слабость и небоеспособность российских сил.

Читайте также: