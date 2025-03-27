ВСУ продвигаются вглубь Белгородской области: важные детали от The Telegraph о "тихом вторжении"

ВСУ. / © Associated Press

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ВСУ продвигаются вглубь Белгородской области РФ. Тем временем в Кремле заявляют об отражении атаки. Эксперты называют это "тихим вторжением".

Об этом говорится в материале The Telegraph .

На западе России, у укрепленной границы с Украиной, начался новый этап боевых действий. Пока неизвестно - это короткий рейд или долгосрочная операция. Тем временем аналитики Института изучения войны сообщают о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и составам.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимаются "стратегические шаги" для противодействия возможному наступлению России на Сумы. Продвижение украинских войск в Белгород, вероятно, предотвратит силы противника от этого направления.

Отметим, что Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины и используется российскими войсками для атак. Регион также рядом с Курщиной, где продолжаются бои за возвышенности, которые могут иметь значение для переговоров. Впрочем, говорится в статье The Telegraph, в отличие от Курска, на этот раз российские войска были лучше подготовлены.

"Россия, кажется, была лучше подготовлена к этой операции. Эта операция значительно меньше по масштабу и своим целям операции", - считает заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди.

По его оценкам, численность украинских сил составляет меньше батальона. То есть примерно это 500 солдат. В Москве ситуацией недовольны. Один русский так называемый «военкор» говорит, мол, "русские просто ушли, а после этого враг оккупировал это".

В боевых действиях принимают участие элитные украинские подразделения и американские боевые машины Bradley. Прокремлевский военный блоггер сообщил о боях в Демидовке. Кроме того, ситуацию он называет напряженной.

"Достижения пока скромны, но Украина продвигается вперед и занимает высокие позиции", – говорит Джон Харди.

По его словам, "слишком рано" говорить о влиянии операции на общую ситуацию на фронте.

"Тот факт, что Украина все еще атакует девять дней спустя, говорит о попытке создания буферной зоны. Киев, возможно, пытается усилить свои позиции в переговорах о прекращении огня. Это рискованный план", - сказал Харди.

Он отметил, что Украина может не хватить ресурсов. Также существует неопределенность по военной помощи США.

Напомним, аналитики Института изучения войны в новом отчете сообщают о том, что армия РФ продвигается в Курской области, а ВСУ – в Белгородской.