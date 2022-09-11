ВСУ продвигаются вглубь: в ОК "Юг" рассказали, почему не озвучивают названия освобожденных населенных пунктов

Однако Силы обороны решили пока не озвучивать названия освобожденных населенных пунктов юга Украины.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы не объявляем населенные пункты для того, чтобы удержаться от лишнего внимания врага. В частности, сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше", — пояснила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что из-за провала на фронте российские оккупанты наносят мощные ракетные удары по гражданским жителям и обстреливают гражданскую инфраструктуру. Таким образом, оккупанты пытаются продемонстрировать, что у них все еще есть военная мощь.

Напомним, из-за вражеских обстрелов в Синельниковском районе погибли 2 человека, еще 1 – ранен. Российские кафиры в воскресенье, 11 сентября, нанесли удары по территории Днепропетровской области.

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