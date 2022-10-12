ВСУ продвигаются вперед, оккупанты строят линию обороны — Гайдай о ситуации в Луганской области

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в Луганской области вперед. Российские же оккупанты стремительно строят многослойную линию обороны.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай во время телемарафона.

Он подчеркнул, что перспективы и планы контрнаступления есть. Впрочем, "пока их открывать не будут".

"Военные делают свое дело четко, по плану. Знаете, украинский план и российский план совсем разные вещи. У россиян план — это то, что получилось случайно. ВСУ реально достигают своей цели. Уволены сегодня семь населенных пунктов. Дальше понемногу продвигаемся. Но о дальнейших действиях говорить не будем", — подчеркнул Гайдай.

По его словам, россияне строят защитные сооружения в разных городах оккупированной области, а также пройдут "первый участок линии фронта". Речь идет не только о мостах и дорогах, а об админзданиях.

Деоккупация Луганской области

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты в Луганской области. Официально известно об увольнении семи населенных пунктов в регионе. Речь идет о селах в Сватовском районе.

Тем временем россияне пытаются хоть как-то замедлить наступление ВСУ. оккупанты готовятся отступать, а потому продолжают минировать территории. Россияне готовятся обороняться в Кременной и Сватово.

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