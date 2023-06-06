ВСУ продвигаются вперед по нескольким направлениям: в ISW сообщили детали

Накануне ВСУ осуществили ограниченное продвижение к северу и юго-западу от Бахмута.

Вооруженные силы Украины преуспели во время контратак на юге Украины и на Донбассе. В частности, украинские защитники продвинулись на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института подчеркивают, что накануне украинские Силы обороны совершили ограниченное продвижение к северу и юго-западу от Бахмута. Со ссылкой на заместительницу министра обороны Анну Маляр ISW сообщает, что ОМП ведут наступательные операции на восточном фронте в районе Бахмута и продвинулись на 200-1600 метров в направлении Орехово-Василовка, а также от 100 до 700 метров возле Ивановского и Клищьевки. Продвижение от 300 метров до одного километра в направлении Железнянского и Богдановки подтвердил представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый.

Кроме того, украинский Генштаб отмечает, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции вблизи Невельского и Марьинки. В свою очередь, российские источники утверждали, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Опросного и Водяного.

Между тем, владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что украинские войска захватили неопределенную часть Берховки. Олигарх также подверг критике российское военное командование за предварительный уход российских войск из Берховского водохранилища.

Ситуация в Донбассе. Карта боев ISW.

Аналитики также сообщили, что один русский блогер заявлял, что ВСУ совершили наземные атаки вблизи Первомайского. Также в российском Минобороны сообщили, что подразделения чеченского спецназа "Ахмат" продолжили наступательные действия вблизи Марьинки.

В ISW добавляют, что украинские силы продолжили контрнаступательные действия в западной части Донецкой и восточной Запорожской областей и достигли ограниченных тактических успехов, за прошедшие сутки, 5 июня. Кроме того, геолокационные кадры за 4 и 5 июня показывают, что ВСУ предположительно продвинулись юго-западнее Великой Новоселки и в пределах 1,5 км северо-западнее Сторожевого.

"Российские блоггеры утверждали, что украинские войска форсировали реку Шайтанку и вели штурм возле Новодонецкого. Россияне сообщали, что украинские силы вытеснили их из Новодонецкого. Командир российского добровольческого батальона "Восток" Александр Ходаковский, который, как сообщается, командовал силами вблизи Новодонецкого что украинские силы сохраняют присутствие в населенном пункте", – добавляют американские аналитики.

Ситуация в Запорожской области. Карта боев ISW.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины по некоторым направлениям переходят к наступательным действиям. Эпицентром тяжелых боев остается Бахмутское направление, где Силы обороны преуспевают.

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