ВСУ продвигаются западнее Суджи и закрепляются на новых участках: детали от Defense Express

Россияне будут пытаться давить на украинскую армию.

Украинские Силы обороны продвинулись северо-западнее Суджи в Курской области и закрепляются на новых участках.

Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"В настоящее время наши войска, вероятно, закрепляются на новых участках, где они продвинулись северо-западнее Суджи", — подчеркнул эксперт.

По мнению Згурца, оккупационная армия будет пытаться усилить давление на украинские подразделения, проводящие контратакующие действия. Именно поэтому этот участок фронта на территории РФ будет оставаться одним из самых сложных и важных.

Кроме того, эксперт отмечает, что иностранные эксперты отмечают высокий уровень интеграции технологических средств Вооруженных Сил Украины, в частности, в использовании системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Также украинская армия активно использует дальнобойные системы для блокирования поставок резервов противника в Курскую область. То есть сейчас происходит интеграция возможностей Вооруженных Сил Украины в рамках контратакующих действий в Курской области", — говорит директор Defense Express.

Также Згурец считает, что боевые действия в Курской области продолжают привлекать внимание международного сообщества.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что новое наступление ВСУ в России разрушает планы российского "фюрера" Владимира Путина. В частности, для диктатора "это очень неудобный участок фронта".

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