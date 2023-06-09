ВСУ продвинулись на 1,2 километра на Бахмутском направлении: что известно

На бахмутском направлении Силы обороны Украины продвинулись на 1,2 км.

Об этом 9 июня сообщил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"За предыдущие сутки наши подразделения на некоторых участках продвинулись в общей сложности до 1 200 метров. Это все мы проводим в рамках оборонной операции, которая уже много месяцев длится", — сказал Череватый.

По его словам, украинские защитники воспользовались удачным моментом, когда враг проводит ротационные мероприятия. Те подразделения окупантов, которые заходят в город, еще не до конца знают местность, не провели соответствующее рекогностирование и согласование. Поэтому ВСУ удается успешно наносить удары россиянам и проводить штурмовые действия.

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Череватый рассказал, что Силы обороны Украины пытаются максимально выбить боевой потенциал врага. Если раньше ВСУ уничтожали группу "Вагнера", то теперь мотострелковые и воздушно-десантные подразделения России.

В то же время захватчики сопротивляются, пытаются накрыть артиллерийским огнем украинские подразделения. Так, за эти сутки на бахмутском направлении россияне 368 раз нанесли удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям ВСУ, было 15 боестолкновений и 5 авианалетов. В то же время там были убиты 120 оккупантов, 163 ранены, 11 попали в плен.

Также на бахмутском направлении были уничтожены три пушки, минометно-артиллерийская система "Нона", САУ "Гвоздика", противотанковая пушка "Рапира", противотанковый ракетный комплекс, РСЗО "Град" и три полевых склада боеприпасов.

Напомним, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Россияне пытаются атаковать, но безуспешно. Между тем, наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.

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