ВСУ продвинулись на 2-5 км вглубь возле Бахмута – военный рассказал об успехах в Донецкой области

За последние несколько суток Вооруженные силы Украины имеют существенный прогресс около Бахмута Донецкой области – прорвали линию обороны и значительно продвинулись вглубь – где-то на 2 км, где-то на 5 км.

Об этом рассказал военный 109-й бригады ТРо Егор Фирсов.

Он отметил, что ВСУ забрали себе стратегические локации и стратегические пункты, которыми до этого не владели.

"Условно говоря, где стояли роты нашего батальона, где сидели в окопах на первой линии обороны, а сейчас эти окопы и блиндажи уже считаются тылом. То есть, если враг тогда от нас был условно через поле, то сейчас по 3-5 км продвинулись ВСУ. Благодаря нашим штурмовикам, которые сделали сверхважный, смелый шаг, и выбили врага с тех позиций, но это не исключает того, что под Бахмутом сейчас продолжаются тяжелые бои, враг применяет все — "Градами" бьет по городу, там сейчас нет ни одного микрорайона, куда бы ни прилетали вражеские ракеты", — рассказал Фирсов.

Военный также отметил, что враг сейчас пытается обойти ВСУ со стороны Соледара – это около 15 км от Бахмута и прорваться там.

"Поэтому район Соледара будет сейчас одним из горячих, или, возможно, – самым горячим направлением", – резюмировал он.

Ситуация в Донецкой области

Донецкое направление остается одним из самых горячих направлений ведения боевых действий.

Самые активные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где каждый день враг использует все виды вооружения.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Россия на востоке Украины сконцентрировала около 130 тыс. своих солдат и офицеров, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что на Донецком направлении оккупанты отступают очень медленно. В некоторых местах идут позиционные бои.

В Генштабе отмечают, что россияне пытаются захватить Соледар, чтобы продвинуться к Временному Яру.

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