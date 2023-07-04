ВСУ продвинулись на 2 км на Бердянском направлении – Силы обороны Таврии

Украинские военные системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед.
ВСУ продвинулись в глубину обороны врага до 2 км на Бердянском направлении.
Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень.
"На таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину врага до 2 км", – рассказал он.
Теперь украинские защитники закрепляются на занятых рубежах.
"Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", – рассказал Валерий Шершень.
Несмотря на то, что враг оказывает "упорное сопротивление", ВСУ системно давят на определенные участки фронта и продавливают врага.
Напомним, вблизи Бахмута ВСУ также продолжают оказывать давление на оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей.
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