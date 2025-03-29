ВСУ продвинулись на 3-4 км в глубь Белгородской области: важные детали от Reuters

Белгород. / © Associated Press

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ВСУ продолжают боевые действия в Белгородской области на территории России. Западные аналитики заявляют о продвижении на несколько километров. Ни Киев, ни Москва официально не подтверждают это.

Об этом говорится в материале Reuters .

Министерство обороны России ранее заявляло, что их войска отразили несколько попыток украинских сил прорвать границу в Белгородской области. В свою очередь, в Генштабе ВСУ воздерживаются от комментариев по поводу этих событий. В то же время президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Силы обороны предприняли "определенные шаги" за пределами Курской области для уменьшения давления на украинские позиции.

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Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предположил, что украинские силы могут действовать в Белгородской области с целью "нейтрализации угроз" со стороны войск РФ, концентрирующихся вблизи границы.

Между тем, по информации одного российского блоггера "Рыбара", происходят упорные бои в населенном пункте Поповка, где стороны активно используют дроны для ударов. Также Телеграмм-канал "Two Majors" заявил, что российские войска ведут "оборонительные операции". Другой военный блог "Архангел Спецназа" сообщил о боях в селе Демидовка, где якобы там находятся окруженные украинские военные. Пока независимых подтверждений этой информации нет, подчеркивают в материале Reuters.

По оценкам аналитиков, операция украинских сил может быть направлена на отвлечение российских войск, ведущих активные боевые действия в Курской области. Военный блог "Рыбар" утверждает, что Россия уже опрокинула подкрепление в Белгород из Гоптаревки на Курщине.

Кроме того, финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group считает, что ВСУ смогли прорвать первые российские оборонные рубежи и продвинуться на 3-4 км в глубь территории РФ.

"Украинцы теоретически могут взять еще несколько сел из пограничной зоны, но это не то, что означает прорыв - это был бы небольшой тактический успех, но на Демидовском направлении на оперативном или стратегическом уровне можно добиться очень мало. Нет должного элемента неожиданности, и российское присутствие в этом районе достаточно сильно, чтобы по крайней мере сказал он в основном".

Напомним, военный обозреватель Денис Попович назвал главную задачу операции ВСУ в Белгородской области.