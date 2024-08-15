ВСУ продвинулись на 3 километра восточнее Суджи: аналитик Bild назвал села, которые контролирует Украина

По его информации, Украина взяла под контроль всю Суджу, а также еще два населенных пункта.

В Курской области ВСУ продвинулись на 3 км восточнее Суджи

Об этом написал военный обозреватель Юлиан Репке на странице в соцсети Х и для немецкого издания Bild.

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В населенных пунктах к востоку от города продолжались бои. Это поселок Мирное, село Бондаревка и село Михайловка. По информации аналитика, сейчас ВСУ установили контроль над этими селами.

"Поскольку российские источники еще 12 августа заявляли о присутствии украинцев в Мирном, а 14 августа российские войска атаковали украинцев в Бондаревке с помощью дальних беспилотников Ланцет", теперь я уверен, что Украина захватила всю Суджу, а также два населенных пункта, указанных выше. Украинская армия также захватила Михайловку на Курщине. Село находится в 3 км к востоку от Суджи", — отмечает Репке.

Фото: Twitter/JulianRoepcke

Также он отметил, что ВСУ взяли под контроль села Русское Поречное, Черкасское Поречное и Косица.

По его информации, на северо-западном фланге украинского наступления ВСУ вошли в село Внезапное. Там идет наступление на райцентр Коренево и тяжелые бои с армией РФ.

Ранее сообщалось, что Украиной на Курщине создана военная комендатура.

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