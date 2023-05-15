ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: Череватый назвал расстояние за 2 суток

Во время боев там удалось ликвидировать 149 окупантов, ранить – 160, взять в плен – 6.

Украинские защитники за последние двое суток, 14-15 мая, продвинулись в Бахмуте вглубь территорий, захваченных врагом, на расстояние до 2 км.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, за последние двое суток Силы обороны продвинулись на флангах Бахмута от 350 метров до 2 километров в некоторых местах.

"Бахмут сейчас – это точка бифуркации. В широком смысле это означает переход на другую стадию. Если в таких интенсивных боях ЧВК "Вагнер" не найдет способ пополнять свой личный состав, то будет просто уничтожена", – говорит Череватый.

Так, за сутки только на одном Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения. Россияне совершили 479 обстрелов разными системами и 4 авианалета.

Во время боев там удалось ликвидировать 149 окупантов, ранить – 160, взять в плен – 6.

Ранее в Генштабе сообщили, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 37 боевых столкновений.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что ВСУ сменили тактику под Бахмутом.

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