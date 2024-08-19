ВСУ продвинулись на Курщине и наступают по всему фронту в регионе – ISW

Украинские силы могли разрушить мост через реку Сейм в Глушково, а также нанесли удар по мосту в Званом.

Украинские войска продолжили наступать по всему фронту в Курской области 18 августа и несущественно, но продвинулись в юго-восточном направлении Суджи.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 17 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска нанесли удар по бронетехнике Сил обороны Украины в северной части Мартыновки (восточнее Суджи). Это говорит о том, что украинские войска недавно продвинулись туда.

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Так называемые российские военкоры 18 августа заявили, что украинские силы захватили Троицкое (южнее райцентра Коренево и примерно в 2 км от госграницы) и продвинулись по направлению к Семеновке (севернее Суджи и примерно в 24 км от границы).

Российские Минобороны и военкоры также утверждают, что ВСУ атакуют:

в окрестностях Коренево, юго-западнее этого населенного пункта вблизи Комаровки;

восточнее Ольговки;

северо-восточнее Алексеевского, Сафоновки, Кромских Быков, Каучука и Шептуховки;

к северу от Суджи в районе Черкасского Поречного и Русского Поречного;

юго-восточнее Суджи в районе Озерки, Гирьи и Борки.

Опубликованные 17 и 18 августа геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска продолжают действовать по всей максимально заявленной границе наступления в Курской области.

По данным российских военкоров, есть неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы вошли в Отруб (к северу от Теткино и на западном берегу реки Сейм), и о том, что ВСУ действуют вблизи непосредственно Теткино.

Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук 18 августа опубликовал геолокационные кадры, где видно, как украинские войска наносят авиаудар по мосту через реку Сейм в Званом (юго-восточнее Коренево). В результате удара вдоль шоссе образовалась большая воронка.

Российские военкоры и оппозиционные медиа разошлись в оценках ущерба для армейской логистики в результате удара по мосту. Так, некоторые источники утверждают, что удар лишь частично повредил мост, в то время как другие заявляют, что удар сделал мост непроходимым и что в районе Карижа остался один подходящий для использования мост. Однако есть сообщения, что украинские силы разрушили мост через реку Сейм в Глушково, а также нанесли удар 16 августа, но не разрушили мост в Званом.

Напомним, аналитики Deep State сообщили, что украинские войска в Курской области взяли под контроль Апанасовку, Снагость, Отруб и продвинулись в Ольговке.

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