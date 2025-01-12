Украинские военные продолжают продвижение в Курской области России, в частности к северо-западу от Суджи.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Украинские силы продвинулись к главному выступлению в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в северных Погребках (к северо-западу от Суджи).

Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись на 3,25 километра вглубь в Русское Поречье (севернее Суджи), но ISW не нашло подтверждения этому.

Другой милблогер утверждал, что еще слишком рано оценивать, что российские войска захватили Махновку (юго-восточнее Суджи), поскольку украинские войска частично восстановили позиции в северной части населенного пункта. Российские источники утверждали, что бои продолжались севернее Суджи возле Черкасского Поречья и Русского Поречья; северо-восточнее Суджи у Погребков; и юго-восточнее Суджи у Махновки.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в Махновке и близи Погребков.

Российские источники отметили, что погодные условия в Курской области улучшаются для сделок беспилотников, но земля все еще грязная, поэтому новая фаза российских наступательных сделок может начаться вскоре, когда земля снова замерзнет.

Напомним, украинские военные 5 января начали новый штурм Курской области России. По сообщениям, Вооруженные силы Украины, в частности, атаковали на Курщине села Бердинь и Большое Солдатское, расположенные со стороны города Суджа, который с августа контролируют ВСУ. Информацию о пришествии армии Украины подтвердили и в Министерстве обороны РФ.

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