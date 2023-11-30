ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины и перебрасывают штурмовые группы – ISW

Украинские силы продолжили наземные атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области и продвинулись возле Крынок.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись юго-западнее Крынок (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве.

Под Крынками продолжаются бои, по этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и что под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

Кроме того, военные аналитики заявили об очевидной неспособности России создать сплоченную командную структуру среди обороняющихся сил на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться нравственный дух и боевые возможности России.

Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что действующие вблизи Крынок подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ) отказываются осуществлять штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.

Что известно о плацдарме ВСУ на левом берегу Херсона

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска в Херсонской области отбросили российские силы на 3-8 км от восточного берега Днепра.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских бойцов сообщила, что оккупанты применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары, чтобы остановить украинские силы на левобережье Днепра.

Накануне стало известно, что оккупанты создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области. Также, как считают эксперты, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом населенном пункте позиции удерживают Силы обороны Украины.

Тем временем российские оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту доброй воли". Они уже начали обворовывать дома местных жителей перед бегством. Об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Толоконников.

"В некоторых громадах люди сообщают о том, что оккупанты начали более активно мародерить. При ротации есть случаи даже, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают, и просто загружают все подряд. То есть они активно показывают местным, что они подвергаются опасности, что они здесь ненадолго и очень скоро будут убегать", — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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