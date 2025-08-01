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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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ВСУ продвинулись на нескольких направлениях: как изменилась ситуация на фронте

Силы обороны отражают атаки врага и продвигаются на Донбассе и Запорожье.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Украинские силы продвинулись и имели успех в восточной части Запорожской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля и верифицированные ISW, свидетельствуют, что Силы Обороны недавно также восстановили контроль над Темировкой (северо-восточнее Гуляйполя).

Несколько продвижений имеют украинские войска на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы (восточнее Лимана).

Кроме того, ВСУ недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Известно, что они возобновили контроль над Малиевкой (юго-восточнее Великомихайловки).

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает наступательные действия на востоке и юге Украины. 31 июля враг полностью оккупировал Верхнекаменское в Донецкой области и Каменское в Запорожье.

Напомним, на востоке Украины идет интенсивное летнее наступление армии РФ, которая сосредотачивает значительные силы для прорывов на отдельных участках фронта. Это может существенно изменить расстановку сил в регионе. Один из украинских командиров охарактеризовал ситуацию как «крайне тревожную», отметив, что украинские подразделения в районе Мирнограда вблизи Покровска находятся под реальной угрозой оцепления.

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