ВСУ продвинулись на нескольких участках: обновлена карта боевых действий

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия. В частности, украинские защитники уже продвинулись на Запорожском направлении, а также уволили село Благодатное в Донецкой области.

Об этом говорится на карте боевых действий Deepstate.

Сухопутные силы ВСУ подтвердили успехи украинских войск. Также известно, что защитникам удалось взять в плен российских солдат.

"Захватчики противились последнему, но не выдержали натиска безудержных росомах! В ходе операции удалось взять в плен российских военных", — говорится в сообщении.

Обновленная карта боевых действий

Между тем, военные продолжают продвигаться на Запорожском направлении. Активные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и других направлениях ситуация не изменяющаяся, а на юго-востоке Украины усиливают бои.

В частности, по данным Deepstate, ведутся активные бои южнее населенного пункта Лобково, а также по линии Степное-Ровнополь-Макаровка.

Добавим, в воскресенье, 11 июня стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины в населенном пункте Благодатное Донецкой области.

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