ВСУ продвинулись на нескольких участках: обновлена карта боевых действий

Сухопутные силы ВСУ подтвердили успехи украинских войск.
Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия. В частности, украинские защитники уже продвинулись на Запорожском направлении, а также уволили село Благодатное в Донецкой области.
Об этом говорится на карте боевых действий Deepstate.
Сухопутные силы ВСУ подтвердили успехи украинских войск. Также известно, что защитникам удалось взять в плен российских солдат.
"Захватчики противились последнему, но не выдержали натиска безудержных росомах! В ходе операции удалось взять в плен российских военных", — говорится в сообщении.
Между тем, военные продолжают продвигаться на Запорожском направлении. Активные бои идут на Бахмутском, Авдеевском и других направлениях ситуация не изменяющаяся, а на юго-востоке Украины усиливают бои.
В частности, по данным Deepstate, ведутся активные бои южнее населенного пункта Лобково, а также по линии Степное-Ровнополь-Макаровка.
Добавим, в воскресенье, 11 июня стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины в населенном пункте Благодатное Донецкой области.
Читайте также: