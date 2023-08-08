ВСУ продвинулись на сотни метров на Мелитопольском направлении — ОСГВ "Таврия"

Украинские защитники проводят контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успех.

На Мелитопольском направлении Вооруженные силы Украины продвинулись на сотни метров. Вблизи Роботиного продолжаются наступательные действия.

Об этом 8 августа рассказал заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

"Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботине. Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение на сотни метров на этом направлении", — сообщил Кузьмин.

По его словам, украинские защитники тоже наступают и на Бердянском направлении. Там тоже есть продвижение – Силы обороны идут вперед и уничтожают врага.

Напомним, ранее экс-командир взвода батальона "Айдар", общественный активист Евгений Дикий, рассказал, что во время контрнаступательных действий защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в трех точках они вышли на вторую линию обороны врага.

Читайте также: