Аналитики говорят, что у ВСУ есть определенные успехи.

Вооруженные силы Украины продвинулись в Запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

4 июня российские войска осуществили неудачную разведку северо-восточнее Харькова. Украинский Генштаб сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа предприняла неудачную попытку прорвать украинскую оборону возле Зеленого (34 км к северо-востоку от Харькова).

Украинские военные сообщили, что российские войска пытаются возобновить инициативу на линии Купянск-Сватово-Кременная и усиливают свои войска вдоль линии фронта Луганск-Харьков.

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские войска пытаются возобновить наступательные действия вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского и Куземовки (16 км северо-западнее Сватового), Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной), Белогоровки (13 км к югу от Кременной), и Спорного (27 км к югу от Кременной).

Сырский добавил, что российские войска усиливают свои позиции десантно-штурмовыми подразделениями "Шторм Z", укомплектованными осужденными. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска развернули группу из 500 осужденных для усиления неустановленного подразделения, действующего в Харьковской области, и около 100 из них украинские войска ранили артиллерийским огнем.

Карта боев от ISW за 4 июня

Украинские и российские силы утверждали, что 4 июня достигли ограниченных территориальных достижений на линии Купянск-Сватово. Сырский заявил, что украинские силы успешно продвинулись на 400 метров в неопределенном районе на сватовском направлении и освободили значительный участок Ивановского леса.

Российские источники утверждали, что российские войска пересекли реку Оскол и захватили Новомлынск (21 км северо-восточнее Купянска), но отметили отсутствие фото- или видеодоказательств этого.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки на Новоселовское, а Минобороны России утверждает, что российские войска отбили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Берестового (20 км северо-западнее Сватового), Андреевки (14 км западнее Сватового), и Новоселовского.

4 июня российские войска продолжили наступление к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали Белогоровку и Спорное. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские и украинские силы вступили в бой на трассе Р-66 вблизи Кременной.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.