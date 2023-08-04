ВСУ продвинулись по нескольким направлениям: ISW об успехах контрнаступления

Украинские Вооруженные силы во время боевых операций по меньшей мере на трех участках фронта имели успех в некоторых направлениях. Силы обороны тоже продвинулись вперед.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на данные украинского Генштаба отмечают, что Силы обороны 3 августа продолжали контрнаступательные операции на Бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях. Кроме того, ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении.

В частности, директор Департамента планирования Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович сообщил, что украинские силы продвинулись до 650 метров вглубь российской обороны на фронте – на Мелитопольском направлении.

В свою очередь, один российский "военкор" заявлял, что ВСУ продвинулись в районе населенного пункта Николаевское, что в 27 км северо-западнее временно оккупированного Донецка на западе Донецкой области.

По его словам, российские оборонные рубежи вдоль фронта по-прежнему сильно заминированы, а на некоторых участках есть 3, 4 или 5 мин на 1 квадратный метр.

Как сообщалось, издание The Washington Post пишет, что ВСУ задействовали резервы для прорыва в Запорожском направлении. Отмечается, что Украина задействовала резервы 10-го армейского корпуса, чтобы добиться успеха в районе Роботиного. Этот корпус имеет вооружение тяжелую технику западного образца, что привело к резкой активизации боев.

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