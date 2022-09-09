ВСУ продвинулись почти на 50 км за 3 дня на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба 9 сентября

Противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку БпЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 9 сентября.

За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, во время которых планируется отработать вопрос освобождения захваченных территорий. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из республики Беларусь.

На Сиверском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась.

На других направлениях враг продолжал огневое поражение военных и гражданских объектов Украины, а именно:

На Харьковском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка.

– из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка. На Славянском направлении – возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского.

– возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского. На Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Сиверск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка.

– в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Сиверск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка. На Бахмутском направлении – вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого.

– вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого. На Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного.

– в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного. На Новопавловском направлении – возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского.

– возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского. На Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов.

– в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов. На Южнобугском направлении – в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил РФ переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве "живого щита". Поселок закрыт на въезд и выезд.

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Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополья, Плоское, Майорск, Безымянное и Каменка.

Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные силы Украины, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев.

Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поражено 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса. Уничтожено 4 БпЛА и вертолет Ка-52. Потери живой силы противника уточняются.

Напомним, ВСУ успешно наступают на Харьковщине и освобождают один за другим населенные пункты. У российских пропагандистов паника. Одна группа удивлена армией Украины и ищет оправдание провалам ВС РФ, называя это "спланированным уходом", другая – обвиняет свою армию в неумении воевать.

Зеленский: Освободили уже десятки населенных пунктов

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