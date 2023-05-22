ВСУ продвинулись под Бахмутом: Череватый предоставил актуальную информацию о ситуации в городе

За сутки украинские бойцы смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

ВСУ продвинулись под Бахмутом на 200-400 метров в течение суток.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил об этом в эфире телемарафона.

Череватый добавил, что россияне продолжают пытаться полностью захватить Бахмут. Они считают город стратегическим центром. В настоящее время российские силы пытаются прорвать оборону украинских войск в юго-западной части города.

"Однако наши войска на флангах активно противостоят врагу, стремясь контратаковать в рамках оборонной операции. В результате тактических действий в течение последних суток нам удалось продвинуться на 200-400 метров в разных местах", — отметил Череватый.

Более того, накануне враг заявил о полном контроле над Бахмутом. Однако официальные представители Украины опровергли эти заявления, подтвердив, что украинская оборона по-прежнему остается в городе.

Напомним, россияне, вероятно, перебросят на Бахмутское направление оставшийся резерв после заявлений главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "выведении" своих подразделений.

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