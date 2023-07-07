ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили позиции в Запорожской области — ISW

Силы обороны Украины добились успеха на Бахмутском направлении, активно наращивая давление на оккупантов в окрестностях этого города. Также ВСУ продолжают продвижение в Запорожском направлении.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Визуальные доказательства подтверждают, что украинские войска продвинулись юго-западнее Бахмута. Геолокационные кадры боевых действий показывают, что российская артиллерия атакует украинские позиции на западной окраине Клищиевки. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции к югу и северу от Бахмута, занимая новые позиции.

Украинские силы также провели контрнаступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Украинский Генеральный штаб сообщил о наступательных операциях и закреплении контроля над новыми позициями.

6 июля украинские силы продлили контрнаступательные операции на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб сообщил о наступательных операциях на Мелитопольском направлении и закреплении контроля над новыми позициями.

Напомним:

Генштаб 7 июля сообщил, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

По данным Минобороны Британии, Россия потеряла 220 тысяч военных после вторжения в Украину. Тем временем потери россиян в технике уже превысили 6200 единиц.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что в России начали формировать новые воинские части в составе Центрального и Южного военных округов. Эти соединения будут готовы к выполнению боевых задач не ранее начала следующего года.

Кроме того, командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что в войне армия Россия потеряла половину своей боеспособности. Темпы контрнаступления ВСУ истощают армию врага, отмечает он.

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