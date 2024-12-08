ВСУ продвинулись в Курской области и восстановили утраченные позиции — ISW

Силы обороны Украины продвинулись в районе главного украинского плацдарма Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ и имели успех вблизи Великой Новоселки, где восстановили ранее утраченные позиции.

В то же время, аналитики со ссылкой на украинского военнослужащего заявили, что войска РФ начали вторую фазу контрнаступательной операции по вытеснению ВСУ из Курской области. В частности, они атакуют механизированными колоннами, но во время этих штурмов ВСУ успешно уничтожают бронетехнику врага.

Напомним, DeepState сообщал, что российская армия перерезала сразу две дороги к северу от Великой Новоселки.

У Сил обороны таким образом осталась только одна дорога, которая обеспечивает группировку ВСУ в Великой Новоселке – к северу от Ровнополья, откуда агрессор также совершает регулярные штурмы.

Отметим, что Времевское направление на юге Донецкой области – одно из самых горячих на фронте.

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