ВСУ продвинулись в Курской области и восстановили утраченные позиции — ISW

Украинские военные совершили несколько контратак.
Силы обороны Украины продвинулись в районе главного украинского плацдарма Курской области.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ и имели успех вблизи Великой Новоселки, где восстановили ранее утраченные позиции.
В то же время, аналитики со ссылкой на украинского военнослужащего заявили, что войска РФ начали вторую фазу контрнаступательной операции по вытеснению ВСУ из Курской области. В частности, они атакуют механизированными колоннами, но во время этих штурмов ВСУ успешно уничтожают бронетехнику врага.
Напомним, DeepState сообщал, что российская армия перерезала сразу две дороги к северу от Великой Новоселки.
У Сил обороны таким образом осталась только одна дорога, которая обеспечивает группировку ВСУ в Великой Новоселке – к северу от Ровнополья, откуда агрессор также совершает регулярные штурмы.
Отметим, что Времевское направление на юге Донецкой области – одно из самых горячих на фронте.