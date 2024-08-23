ВСУ продвинулись в Луганской области, а россияне еще приблизились к Торецку — DeepState

Ситуация на фронте изменилась, говорят аналитики.
Украинские войска имеют успехи в Луганской области. В частности, Вооруженные силы Украины продвинулись возле села Нововодяное.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
В то же время российские оккупанты продвинулись в Торецке Донецкой области.
"Враг продвинулся возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты не прекращают попыток давления на позиции украинских защитников на Донбассе, в том числе на Покровском направлении. С некоторых участков поля боя ВСУ были вынуждены отступить, чтобы не попасть в окружение.
В Генеральном штабе ВСУ никак не комментировали данные американского Института изучения войны и рассказали о сложной ситуации на Покровском направлении, где россияне демонстрируют свои основные усилия.
В преддверии западные СМИ писали, что РФ хочет захватить Покровск, чтобы создать плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.
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