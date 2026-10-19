ВСУ продвинулись в Сумской области и нанесли удар по россиянам в Запорожской области: обзор фронта от ISW

ВСУ / © Associated Press

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Российские войска продолжают давить на позиции ВСУ сразу по нескольким направлениям — от Сумщины до Запорожской области.

Однако, по данным Института изучения войны (ISW) по состоянию на 18 октября, оккупанты не имеют подтвержденных продвижений, а их заявления об успехах часто остаются без доказательств.

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Сумское направление: где россияне усиливают давление на приграничье

Украинские подразделения северо-восточнее Сум недавно продвинулись вперед или удержали позиции, свидетельствуют данные ISW. Российские войска продолжают оказывать давление на приграничные районы Сумщины.

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ISW также ссылается на геолокированные кадры от 15 октября, на которых зафиксирован удар оккупантов по украинской позиции к северо-востоку от Мирополья. Российские источники ранее заявляли об удержании позиций в этой зоне, однако независимых подтверждений этим словам нет.

«Российские войска сосредотачивают наступательные действия преимущественно в направлении Мирополья и вблизи него, а также возле Новодмитровки», — сообщил источник, освещающий деятельность группировки войск РФ «Север».

Новодмитровка расположена юго-восточнее Сум. По оценке аналитиков ISW, российские войска пытаются давить на украинскую оборону сразу на нескольких участках приграничья, однако подтвержденные продвижения на этих направлениях не зафиксированы.

Купянское направление: ВСУ нанесли удар по позиции российских военных

По данным аналитиков ISW, на Купянском направлении украинские военные нанесли удар по позиции, куда проникли российские военнослужащие. Она расположена севернее Купянска-Узлового и южнее Купянска. Это подтверждают геолоцированные кадры от 17 октября.

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Также российский источник, связанный с группировкой войск «Запад», не подтвердил заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Накануне он утверждал, что российские войска захватили Ковалевку к западу от Купянска и Паламаровку к северо-западу от города.

Лиманское направление: россияне снова пытаются проникнуть в город

Россияне снова пытаются просочиться в Лиман Донецкой области, сообщают аналитики ISW. По геолокированным кадрам от 17 октября, оккупанты провели инфильтрационную операцию возле восточной окраины города, где ранее уже фиксировали подобные попытки.

По оценке ISW, российские войска пытаются проникать в Лиман малыми группами, чтобы занимать отдельные строения и позиции без масштабного штурма. Присутствие отдельных российских военных в городе еще не свидетельствует об установлении контроля над соответствующей территорией.

Славянское направление: ISW не подтверждает продвижение российских войск

17 и 18 октября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к востоку от Славянска на Донетчине. По данным аналитиков ISW, подтвержденные продвижения российских войск на этом участке фронта не зафиксированы.

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Один из российских военных блоггеров заявлял о якобы продвижении войск РФ к югу от Куртовки, расположенной к юго-востоку от Славянска. Однако подтверждений этой информации нет.

Таким образом, несмотря на заявления российских источников об успехах на этом направлении, имеющиеся данные не свидетельствуют о подтверждении изменения линии фронта вблизи Славянска.

Константиновское направление: где наступают российские войска и какая ситуация в городе

На Константиновском направлении российские войска продолжали наступать непосредственно в городе и близ него, однако подтвержденные продвижения не зафиксированы, отмечают аналитики ISW.

Один из российских военных блоггеров заявлял о якобы продвижении окупантов к северу от Райского — населенного пункта к северо-западу от Константиновки, на восточном берегу реки Казенный Торец. Однако подтверждения этой информации нет.

Доброполье: ISW не подтверждает захват города россиянами

18 октября появились геолоцированные кадры, на которых российский военнослужащий поднимает флаг в восточной части Доброполья. По оценке ISW, этому предшествовала инфильтрация окупантов в район города.

Однако появление флага на видео не доказательство того, что россияне захватили Доброполье. Украинские военные ранее опровергали заявления Москвы о якобы взятии города под контроль или его окружении.

«ISW также пока не обнаружил доказательств того, что российские войска смогли закрепиться на позициях внутри Доброполья», — говорится в оценке института.

То есть кадры подтверждают только присутствие российского военнослужащего в отдельной части города, а не захват Доброполья.

Гуляйпольское и Ореховское направления: как ВСУ противодействуют наступлению РФ

17 и 18 октября российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, однако подтвержденные продвижения не зафиксированы. По оценке аналитиков ISW украинские силы проводили контратаки в этом районе, сдерживая российское наступление.

«Российские войска не смогли продвинуться на Гуляйпольском направлении» — такой вывод следует из оценки боевых действий ISW за 17–18 октября.

На Ореховском направлении аналитики обратили внимание на события в Новоданиловке, расположенной к югу от Орехова. Геолоцированные кадры от 18 октября зафиксировали поражение украинскими военными российского квадроцикла в южной части населенного пункта.

По оценке ISW, российские военные проникли в этот район до удара. Для передвижения они использовали легкую технику, но украинские силы обнаружили и поразили квадроцикл. Эти кадры свидетельствуют о присутствии российских военных в районе, но сами по себе не подтверждают установление контроля над ним.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что российские войска пытаются прорваться в Запорожье. Военный рассказал о планах противника и угрозах украинской обороны на этом направлении.

Ранее также сообщалось, что Силы обороны Украины освободили три населенных пункта и возобновили контроль над частью территорий на других участках фронта. По данным аналитиков DeepState, украинские военные освободили Колодцы, Липовое и Зеленую Долину, а также вернули контроль над территориями вблизи Ставков и Шандриголового.

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