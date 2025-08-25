ВСУ продвинулись возле Покровска: ISW о ситуации на фронте (карты)

ВСУ. / © Associated Press

Украинские Вооруженные силы дают отпор оккупационной армии РФ на многих участках фронта. Украинские войска отбили Михайловку возле Покровска после успешных контратак.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Сумская область

Отмечается, что 24 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области. Впрочем, подтвержденного прогресса не добились. ВСУ отразили атаку войск РФ у южной окраины Юнаковки, вероятно, ограниченной диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся пересечь международную границу близ Проходов.

Харьковская область

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области – в центральной части Волчанска. 23 и 24 августа армия РФ атаковала северо-восточнее Харькова вблизи Зеленого, Волчанска и Синельникового.

На Купянском направлении кафиры продолжили наступательные операции. Подтвержденного прогресса не добились. Командир украинского батальона, действовавший на этом участке фронта, заявил, что российские войска не могут опрокинуть технику или мотоциклы через реку Оскол для проведения операций к северо-востоку от Купянска из-за украинских ударов. По его словам, захватчики должны пересекать реку группами по 10-20 человек на самодельных лодках.

Донецкая область

В течение 24 августа российские войска продолжили наступательные операции на Северском, Торецком и Временном Ярском направлениях, но не продвинулись вперед.

По данным аналитиков ISW, на Покровском направлении украинские войска продвинулись вперед. ВСУ освободили Михайловку (восточнее Покровска) и продвинулись к югу от Мирного (к северо-востоку от Михайловки) и к северу от Миролюбовки (чуть южнее Михайловки).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил 24 августа, что украинские войска отбили Михайловку после успешных контратак.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Золотого Колодца, Кучеривого Яра (оба к северо-востоку от Покровска), Владимировки и Михайловки. Российский милблогер утверждал, что украинские войска удерживают позиции в Красном Лимане, к югу от Мирнограда и на северной окраине Удачного.

Ситуация возле Покровска. Карта ISW.

Как сообщалось, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что на Добропольском направлении идет зачистка территорий. Инициатива по-прежнему остается за Силами обороны Украины, но бойцам приходится действовать в условиях постоянного давления со стороны российских войск. Противник активно вводит резервы и не жалеет пехоты, пытаясь закрепиться на участках прорыва.