ВСУ проредили ряды оккупантов еще на 890 бойцов: Генштаб назвал потери

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили десятки вражеских бронемашин и артиллерийских систем.

Потери РФ на 7 февраля в войне против Украины достигли уже около 391 470 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 890 российских оккупантов, а также нанесли им потери в вооружении и военной технике.

Потери врага на 7 февраля

Общие боевые потери врага на 7 февраля 2024 года ориентировочно составляют:

личный состав – около 391 470 (+890) человек,

танки ‒ 6372 (+7),

боевые бронированные машины ‒ 11879 (+22),

артиллерийские системы – 9387 (+20),

РСЗО – 980 (+1),

средства ПВО – 665 (+0),

самолеты – 332 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1849 (+1),

корабли /катера ‒ 24 (+0),

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 12486 (+33),

специальная техника – 1497 (+1).

Потери РФ на 7 февраля 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, накануне Business Insider сообщило, что Россия не производит достаточно оружия, чтобы обеспечить им потенциальное массовое увеличение количества войск, призываемых для войны против Украины.

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