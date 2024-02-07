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ВСУ проредили ряды оккупантов еще на 890 бойцов: Генштаб назвал потери

ВСУ проредили ряды оккупантов еще на 890 бойцов: Генштаб назвал потери

Военная каска российского оккупанта / Фото: Associated Press

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили десятки вражеских бронемашин и артиллерийских систем.

Потери РФ на 7 февраля в войне против Украины достигли уже около 391 470 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 890 российских оккупантов, а также нанесли им потери в вооружении и военной технике.

Потери врага на 7 февраля

Общие боевые потери врага на 7 февраля 2024 года ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 391 470 (+890) человек,
  • танки ‒ 6372 (+7),
  • боевые бронированные машины ‒ 11879 (+22),
  • артиллерийские системы – 9387 (+20),
  • РСЗО – 980 (+1),
  • средства ПВО – 665 (+0),
  • самолеты – 332 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 1849 (+1),
  • корабли /катера ‒ 24 (+0),
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 12486 (+33),
  • специальная техника – 1497 (+1).
Потери РФ на 7 февраля 2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 7 февраля 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, накануне Business Insider сообщило, что Россия не производит достаточно оружия, чтобы обеспечить им потенциальное массовое увеличение количества войск, призываемых для войны против Украины.

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