ВСУ проредили ряды оккупантов еще на 890 бойцов: Генштаб назвал потери

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили десятки вражеских бронемашин и артиллерийских систем.
Потери РФ на 7 февраля в войне против Украины достигли уже около 391 470 военнослужащих убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Так, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 890 российских оккупантов, а также нанесли им потери в вооружении и военной технике.
Потери врага на 7 февраля
Общие боевые потери врага на 7 февраля 2024 года ориентировочно составляют:
- личный состав – около 391 470 (+890) человек,
- танки ‒ 6372 (+7),
- боевые бронированные машины ‒ 11879 (+22),
- артиллерийские системы – 9387 (+20),
- РСЗО – 980 (+1),
- средства ПВО – 665 (+0),
- самолеты – 332 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 1849 (+1),
- корабли /катера ‒ 24 (+0),
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 12486 (+33),
- специальная техника – 1497 (+1).
Напомним, накануне Business Insider сообщило, что Россия не производит достаточно оружия, чтобы обеспечить им потенциальное массовое увеличение количества войск, призываемых для войны против Украины.
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