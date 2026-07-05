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ВСУ проредили вражескую армию еще на 1290 военных: потери РФ по состоянию на 5 июля
За прошедшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1290 солдат.
Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 5 июля, составляют ориентировочно 1409630 военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
танков — 12 081 (+7)
боевых бронированных машин — 24 878 (+9)
артиллерийских систем — 45 388 (+63)
РСЗО — 1916 (+3)
средств ПВО — 1470 (+1)
самолетов — 436
вертолетов — 353
БпЛА оперативно-тактического уровня — 390 738 (+1628)
наземных робототехнических комплексов — 1821 (+6)
кораблей/катеров — 33
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 116 106 (+462)
специальной техники — 4385
крылатых ракет — 4847
Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидал Кремль.