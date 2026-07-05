ВСУ проредили вражескую армию еще на 1290 военных: потери РФ по состоянию на 5 июля

Оккупанты / © Associated Press

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Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 5 июля, составляют ориентировочно 1409630 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 12 081 (+7)

боевых бронированных машин — 24 878 (+9)

артиллерийских систем — 45 388 (+63)

РСЗО — 1916 (+3)

средств ПВО — 1470 (+1)

самолетов — 436

вертолетов — 353

БпЛА оперативно-тактического уровня — 390 738 (+1628)

наземных робототехнических комплексов — 1821 (+6)

кораблей/катеров — 33

подводных лодок — 2

автомобильной техники и автоцистерн — 116 106 (+462)

специальной техники — 4385

крылатых ракет — 4847

Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидал Кремль.

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