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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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65
Время на прочтение
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ВСУ проредили вражескую армию еще на 1290 военных: потери РФ по состоянию на 5 июля

За прошедшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1290 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 5 июля, составляют ориентировочно 1409630 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 12 081 (+7)

  • боевых бронированных машин — 24 878 (+9)

  • артиллерийских систем — 45 388 (+63)

  • РСЗО — 1916 (+3)

  • средств ПВО — 1470 (+1)

  • самолетов — 436

  • вертолетов — 353

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 390 738 (+1628)

  • наземных робототехнических комплексов — 1821 (+6)

  • кораблей/катеров — 33

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 116 106 (+462)

  • специальной техники — 4385

  • крылатых ракет — 4847

Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидал Кремль.

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Дата публикации
Количество просмотров
65
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