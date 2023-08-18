ВСУ прорвали оборону оккупантов на юге: в ISW рассказали, что это означает

Контрнаступление Вооруженных сил Украины вблизи Роботино Запорожской области и Урожайного Донецкой области, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонных рубежей. Речь идет о трехэшелонной линии обороны оккупантов на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Отмечается, что эта линия обороны армии РФ на юге состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров, второй линии — с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава и третьей линии тыловых позиций, предназначенной для накопления и сохранения ресурсов.

"Недавние украинские продвижения к северу и северо-востоку от Роботиного на западе Запорожья могут позволить украинским силам начать действовать в районах по самым плотным минным полям. Однако ISW не имеет возможности оценить плотность или глубину российских минных полей", — отмечают в отчете.

Более того — если районы вокруг второй российской линии обороны будут не так сильно заминированы, то это, вероятно, будет способствовать стремительному наступлению Сил обороны.

"Российские войска приложили значительные усилия, ресурсы и личный состав для содержания таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное, поэтому недавние украинские успехи в этих районах, вероятно, отражают более широкую деградацию обороны российских сил", — отмечают аналитики.

Кроме того, отмечается, что в ISW считают, что российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а интенсивные усилия РФ удержать эти населенные пункты вместо того, чтобы отвести свои силы, означают, что украинским силам, вероятно, пришлось полностью деградировать российские подразделения перед наступлением.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщать о том, что украинские войска добились успехов в районах, прилегающих к Роботиному.

Кроме того, 16 августа украинское Минобороны сообщило, что ВСУ уволили Урожайное в Донецкой области.