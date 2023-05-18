ВСУ прорвали оборону оккупантов на западных окраинах Бахмута

Ширина полосы прорыва составила около 2 километров, а глубина – 700 метров.

Украинские военные совершили успешные наступательные действия в западных окрестностях города Бахмут и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления на данном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

В сообщении указывается, что ширина полосы прорыва составила около 2 километров, а глубина – 700 метров.

"Предварительно, у противника по меньшей мере 50 "200-х" и до сотни "300-х". По состоянию на данный момент еще 4 россиян — в плену. Также ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских составов БК", — говорится в сообщении .

Также сообщается, что успешные штурмовые действия исполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении больше роты военных и более 20 единиц вооружения и военной техники.

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