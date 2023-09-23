ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом – Тарнавский

Украинские войска прорвали оборону врага у Вербового.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

Тарнавский, управляющий контрнаступлением украинских войск на южном фронте, прогнозирует еще больший прорыв в будущем.

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", — сказал Александр Тарнавский.

"Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне. Главное — не потерять эту инициативу, которая у нас есть", — добавил он.

Ранее аналитики ISW сообщили, что украинские войска медленно, но верно продвигаются вперед, несмотря на передислокацию российских военных элементов по элитным подразделениям. На западе Запорожской области бронетехника Вооруженных сил Украины уже работает на последней линии российских оборонных укреплений. В то же время рано утверждать, что Силы обороны полностью прорвали этот предел.

Тарнавский также отмечал, что украинским военным необходимо дойти, по крайней мере, до города Токмак, поэтому наибольший прорыв в контрнаступлении еще впереди.

В последние недели украинские силы сообщали, что добрались до первой линии российских опорных пунктов в Запорожской области, что свидетельствует о том, что Киев приближается к разветвленной сети укрепленных окопов врага вдоль южного фронта.

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