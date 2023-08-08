ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на юге: Гуменюк рассказала, как идет продвижение

Наталья Гуменюк рассказала о продвижении украинских военных после прорыва первой линии обороны россиян на юге.

Вооруженным силам Украины удалось развить успехи на отдельных участках юга после прорыва первой линии обороны россиян. Однако информация об этом подается дозированно.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Эта работа достаточно сложная. Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших тот же прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", — сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, продвижение идет, но сообщается о нем дозированно, чтобы сохранить жизнь наших украинских военных.

Напомним, Гуменюк объяснила, почему РФ взяла паузу и не совершает массированных обстрелов с моря.

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