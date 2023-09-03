ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Запорожьем, впереди главные бои – Тарнавский

Россия подтягивает резервы на южный фронт не только из Украины, но и из РФ.

Украинские войска прорвали первую линию обороны России на Запорожском направлении и ожидают более быстрых успехов.

Об этом рассказал в интервью The Guardian командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

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По его словам, вторая линия обороны оккупантов на юге слабее первой.

Тарнавский подсчитал, что Россия потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% второй и третьей линий, поскольку, по его мнению, "Москва не ожидала, что украинские силы пройдут".

Он добавил, что сейчас Силы обороны находятся между первой и второй линиями обороны оккупационных войск. Украинские войска выдвигаются с обеих сторон на брешь и укрепляют свой контроль на территории, захваченной во время последних боев.

"В центре наступления мы завершаем уничтожение подразделений противника, прикрывающих уход российских войск за второй рубеж обороны. Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам толчок атаковать больше и скорее. Все у нас впереди ", — сказал он.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что российские офицеры жалуются на "обострение ситуации" на Запорожском фронте.