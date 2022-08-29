ВСУ прорвали первую линию обороны в Херсонской области: российские десантники накивали пятками (видео)

На одном из участков украинским защитникам удалось прорвать первую линию обороны кафиров.

Об этом в ФБ сообщает оперативная группировка войск "Каховка".

"109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя", — говорится в сообщении.

Свои слова ВСУ подкрепили видео, которое занял во время боя один из оккупантов. Он рассказал, что ВСУ прорвали первую линию обороны, атакуют с артиллерии и авиации. Видео было коротким, потому что, вероятно, оккупанта либо "задвухсотили", либо "затрехсотили", поскольку оно вдруг прервалось.

Напомним, что в Сети распространяется информация об убийстве коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева.

Ранее из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

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